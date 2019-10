Profily oceněných: Šéf kontrolorů Kala, byznysmen Plašil, malíř Lhoták či onkolog Petruželka

Zemřel 23. srpna 1965 v Brazílii právě v den, kdy se nový most slavnostně otevíral. V rodinném archívu po něm zůstává na čtyřicet svazků hospodářských studií, úvah, cestopisů, románů a poezie.

Jedním z největších děl Jana Antonína Bati je most přes řeku Paraná, který spojuje brazilské státy Mato Grosso a São Paulo. Právě na popud Jana Antonína Bati most vyprojektovali jeho inženýři a výstavbu realizovala brazilská vláda. Pozvání ke slavnostnímu otevření přišlo Janu Antonínu Baťovi v době, kdy byl již těžce nemocný.

Poté co se uchýlil do Jižní Ameriky, založil Jan Antonín Baťa řadu nových obuvních a jiných společností. Zakládal a rozvíjel nová města podle vzoru Zlína (Batatuba, Indiana SP, Mariapolis, Bataguassu nebo Batayporã). V roce 1957 byl dokonce navržen na Nobelovu cenu za mír, nominaci však pokorně odmítl ve prospěch kandidáta z Brazílie.

Koncem června 1939 opustil území Protektorátu, odcestoval do Británie a odtud se přepravil do USA. Zde se snažil ovlivnit prezidentskou volební kampaň, načež mu byl znemožněn pobyt ve Spojených státech – roku 1941 je opustil a usadil se v Brazílii.

V roce 2010 získal Řád bílého lva za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a bojovou činnost. V roce 2012 o jeho životě vznikl dokument Nezlomný. V květnu 2019 Bočka povýšil prezident Miloš Zeman do nejvyšší armádní hodnosti. Generálské hodnosti mu udělil už v letech 2014 a 2017.

Od letectva odešel až po válce, v roce 1946. Otevřel si dílnu na opravu motocyklů, o dva roky později byl donucen odejít do podniku Mototechna, pětadvacet let pracoval jako soustružník ve Výzkumném ústavu AV.

Poslední žijící stíhací pilot RAF se narodil v Brně-Tuřanech. Protektorát tajně opustil na konci roku 1939, když jako šestnáctiletý odešel přes Balkán a Bejrút na Západ. Zúčastnil se bojů o Francii, a když země před Hitlerem kapitulovala, vstoupil do britského královského letectva. Zde působil jako mechanik, později v Kanadě prošel leteckým výcvikem. Od října 1944 sloužil jako stíhací pilot u 310. československé stíhací perutě. Absolvoval 26 operačních letů v délce přes 73 hodin.

Československý generál justiční služby a světově uznávaný profesor mezinárodního trestního práva začal studovat právo na Vídeňské univerzitě, v roce 1915 ale narukoval do armády a studia dokončil v Praze po skončení války. Advokátní kancelář si otevřel v Brně.

Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik, po listopadu 1989 se stal ministrem financí ČSSR ve vládách národního porozumění a později národní oběti, v níž zastával i post vicepremiéra.

Josef Ocelka (12. března 1909–21. července 1942)

Třetí československý velitel bombardovací „Třistajedenáctky“ patřil k největším postavám československého letectva 2. světové války.

Rodák z Lipníku nad Bečvou vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích, profesionální vojenskou kariéru zahájil jako velitel čety horského praporu v Ružomberku.

Po okupaci Československa odešel v červenci 1939 do zahraničí. Z Polska se dostal do Francie, kde podepsal pětiletou službu v cizinecké legii. Po porážce Francie zamířil do Velké Británie, kde byl jedním ze zakládajících příslušníků 311. čs. bombardovací perutě. Z celé perutě nalétal nejvíce operačních hodin, celkem 224.

Zemřel nešťastnou náhodou, když na letišti Brize Norton, kde se seznamoval s různými typy vícemotorových letounů, zachytil křídlem o střechu při zkušebním letu. Pohřben byl se všemi vojenskými poctami.

Československá exilová vláda ho vyznamenala hned čtyřikrát udělením Československého válečného kříže, dále Československou medailí Za chrabrost, in memoriam též Československou medailí Za zásluhy I. st., Pamětní medailí Československé zahraniční armády (se štítky F a VB), k nimž pak přibyly i britská Air Crew Europe Star a War Medal.