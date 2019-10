Babiš je stále ve střetu zájmů, nemusí to ale být jeho chyba, myslí si šéf senátní komise Nytra

„Z dostupných informací, které máme, dospěla většina členů komise k závěru, že pan premiér, přestože převedl Agrofert do svěřenských fondů, tak dál ovlivňuje, respektive má zájem na Agrofertu jako takovém,“ shrnul závěry komise Zdeněk Nytra. „Je to konkrétně v rozporu s paragrafem 40. Ten se týká zákazu poskytovat dotace nebo investiční pobídky člověku, který ovládá firmy,“ dodal.

Ministerstva se hájila dřívějším stanoviskem Evropské komise, podle něhož audity nemají být poskytnuty třetím osobám. Nytra ale argumentoval nedávným stanoviskem EK, podle něhož by Senát mohl předběžné audity získat při zachování neveřejnosti jejich obsahu. Senátní komise rovněž nenahlédla do dopisů, v nichž stát reagoval na závěry auditů.

„Máme usnesení Evropského parlamentu, máme právní názor Evropské komise. Vycházíme z některých stanovisek advokátních kanceláří. Prostudovali jsme si i rozhodnutí Městského úřadu v Černošicích, ale také rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje,“ upřesnil Nytra, odkud komise čerpala informace pro své závěry.

Nytra také upozornil, že na stanovisku, podle kterého je Babiš nadále ve střetu zájmů, se komise neshodla jednohlasně: ze sedmi přítomných členů s tímto závěrem jeden senátor nesouhlasil. V komisi jsou zastoupeny po dvou hlasech všechny senátní kluby.

Chyba je v zákoně, myslí si Nytra

Senátní komise podle Nytry požádá předsedu vlády o zaujetí stanoviska a pozve ho na své jednání. „Doufám, že premiér dorazí, konstatoval to bezprostředně po zřízení té komise,“ uvedl Nytra. Babiš dosud vždy střet zájmů odmítal, od loňska kvůli tomu nepředsedá a neúčastní se vládní Rady pro evropské strukturální a investiční fondy.

Podle Nytry je možné, že Babiš není za svůj pokračující střet zájmů úplně vinen. „Je otázka, zda to není chyba českého zákona. Pan premiér se zachoval podle zákona, ale ten de facto nic neřeší,“ dodal Nytra.

To by mohl parlament do budoucna změnit. „Budeme upozorňovat a případně sami iniciovat změnu některých zákonů. Dnes se přistupuje k různým finančním titulům různě, některé jdou podle rozpočtových pravidel, některé nejdou. Na ně se nevztahuje zákon o střetu zájmů. Shodli jsme se v tomto případě jednohlasně, že by k tomu tak nemělo docházet a že by na všechny dotační tituly mělo být stejné pravidlo,“ plánuje Nytra.