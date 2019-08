Evropská komise už má českou odpověď na audit k Babišovu údajnému střetu zájmů

Česká republika měla původně na první auditní zprávu k údajnému střetu zájmů premiéra Babiše odpovědět do začátku srpna. Ministerstvo pro místní rozvoj, které odpověď vypracovalo, ale požádalo o prodloužení lhůty. Komise ministerstvu vyhověla a lhůtu prodloužila do 2. září.

„Je to tam předáno, máme to potvrzeno i s razítkem,“ řekl v pátek na dotaz ČT Janoušek.

Podle návrhu auditní zprávy, jehož text letos unikl do médií, má Babiš stále vliv na firmu Agrofert, kterou přesunul do svěřenských fondů, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do unijního rozpočtu téměř půl miliardy korun. Premiér možnost střetu zájmů důrazně a opakovaně odmítá a uvádí, že vracení peněz nehrozí.

Česká republika teď pracuje ještě na odpovědi na druhý návrh auditní zprávy z dílny Evropské komise. Ten se zabývá dotacemi v zemědělství. Odpověď připravuje Státní zemědělský intervenční fond, čas na ni má do 20. září.

Závěrečné zprávy by mohly být hotové do konce října. Před letními prázdninami dal totiž komisař pro rozpočet Günther Oettinger najevo, že by chtěl mít kauzu uzavřenou ještě za nynější Komise. Funkční období týmu vedeného Jeanem-Claudem Junckerem přitom končí právě na konci října.