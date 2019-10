Když se bude více investovat, vyšší schodek nám nevadí, zdůvodňují komunisté podporu rozpočtu

„Od samého počátku jsme říkali, že bychom preferovali menší schodek 30 miliard. Vláda se vydala jiným směrem, zachovala schodek 40 miliard s tím, že byly navýšeny investice. To je něco, co můžeme akceptovat,“ řekl předsedkyně rozpočtového výboru Miroslava Vostrá.

Vostrá se ale domnívá, že je posílení investic důležité právě kvůli očekávanému ochlazení. „Nosným pilířem k tomu, aby nedošlo k excesu v ekonomice, jsou přece investice a jejich čerpání. To se nedaří tak, jak by se dařit mělo. V roce 2017 bylo z investic uplatněno pouze 47 procent, teď se to blíží k 63 nebo 67 procentům. Je to trend, který se lepší, ale z našeho pohledu pomalu,“ upozornila.

Jenomže podle opoziční poslankyně právě nízké uplatnění investic prokazuje, že je omylem pumpovat peníze do ekonomiky tímto způsobem v době růstu. „Na trhu je velký nedostatek stavebních kapacit. Obecně řečeno, stát by neměl pumpovat tolik kapacit do ekonomiky v době hospodářského růstu,“ uvedla.

Jednat s komunistickou stranou se vydali premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přímo na zasedání výkonného výboru KSČM, což vzbudilo kritické reakce části opozice. Předseda ODS Petr Fiala na Twitteru napsal, že návštěva předsedy vlády u vedení komunistické strany vypadá jako zpráva z Rudého práva.

„Předseda vlády se dnes zúčastnil jednání vedení komunistické strany, aby soudruhy požádal o podporu státního rozpočtu. Po družné debatě soudruzi vyjádřili podporu.“ To není z Rudého práva, to je dnešní realita. Potřebujeme vládu bez politických extrémů.https://t.co/SdpuqGXSFj — Petr Fiala (@P_Fiala) October 4, 2019

Věra Kovářová míní, že se tak ukázala skutečná role KSČM, která odmítá, že by se vládnutí jakkoli účastnila. „KSČM se stává jasnou třetí koaliční stranou. Premiér jim ukazuje, jak mu na nich záleží, a na druhé straně myslím, že i komunistická strana si svými požadavky, se kterými postupně přichází, zvyšuje svoji cenu. Myslím, že je to pro KSČM důležité – dát signál svým voličům,“ poznamenala.