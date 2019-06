Schodek by měl být o 10 miliard nižší, zní z KSČM. Schillerová chce peníze raději přidat na investice

Šéfka rozpočtového výboru Vostrá zdůraznila, že komunisté s nelibostí pohlíží na plánovaný rozpočet pro příští rok, který by mohl mít schodek 40 miliard korun. „To je pro nás opravdu těžko akceptovatelné. Návrhy na deficit ještě větší jsou vůbec neakceptovatelné,“ uvedla.

Komunisté státní rozpočet podpořili už v loňském roce; bez jejich hlasů by menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD rozpočet sněmovnou neprotlačila.

Ministryně financí Schillerová nyní naznačila, že při očekávaném růstu a inflaci okolo dvou procent by mohl mít stát k dispozici deset miliard navíc, s nimiž návrh rozpočtu v tuto chvíli nepočítá.

Podle Vostré by peníze měl stát využít k tomu, aby svůj deficit snížil, ale Schillerová má jiné plány. „Je to o dohodě, ještě nejsme dohodnutí. Neuvažuji o snížení deficitu, ráda bych spíš přidala do investic, to by při zpomalující ekonomice nebylo od věci,“ dodala ministryně financí.