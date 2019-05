KSČM varuje: Nepodpoříme rozpočet se schodkem nad čtyřicet miliard

Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun, letos se počítá se zmíněným čtyřicetimiliardovým deficitem.

„Nedokážu si představit, že by rozpočet vlády, kterou podporuje KSČM, měl vyšší schodek, než je rozpočtován,“ varuje nyní předsedkyně vlivného rozpočtového výboru Miloslava Vostrá a dodává, že pokud by měl být schodek vyšší, „podpora vlády bude velmi, velmi ohrožena“.

Jediným případem, kdy by podle Vostré byli komunisté ochotní tolerovat i výraznější deficit, by byl stav, kdy by za vyššími červenými čísly stály investice, „aby se nezpomalil růst ekonomiky“.

Obdobně mluvil už v březnu i její stranický šéf Vojtěch Filip, když prohlásil, že pro nadcházející rok bude strana prosazovat „snížení plánového deficitu na maximálně třicet miliard“. Nesmí se podle něj ale šetřit na růstu mezd, sociálních dávek, důchodů a již zmiňovaných investicích; vláda má naopak ušetřit na provozních nákladech ministerstev.

Vostrá: Není třeba dělat extrémní paniku

„Rozhodně nepodpoříme rozpočet, který by měl větší schodek, než je minus čtyřicet,“ dodává nyní Vostrá. A šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) se podle všeho hodlá pohybovat v mantinelech, které jsou komunistům po vůli.

Ministerstvo financí už při schvalování rozpočtu na letošní rok uvedlo, že i v letech 2020 a 2021 plánuje stejný schodek rozpočtu. Prioritou zůstávají vedle investic závazky vlády, jako je například zvyšování platů učitelům. Proto by se Schillerová nebránila tomu, aby více peněz příští rok získala ministerstva dopravy, obrany nebo školství.

Vedle toho ministryně – s ohledem na pomalejší hospodářský růst – už zjara vyzvala vládní kolegy k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun.

„Je správný postup ministerstva, že signalizuje, že je potřeba řešit provozní výdaje ministerstev. Nemyslím si ale, že je třeba dělat extrémní paniku,“ podotkla Vostrá. „Ať je to, jak je to, naše ekonomika roste, byť mírným tempem, predikce na rok 2020 je růst 2,5 procenta.“