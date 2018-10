Rozpočet na příští rok bude mít schodek 40 miliard. V prvním čtení prošel hlasy ANO, ČSSD a KSČM

Terčem Zemanových výtek se stala i inkluze ve školách, kterou kritizuje dlouhodobě. Poukázal na to, že třetí nástřel pro inkluzi z hlediska rozpočtu znamená čtyři miliardy korun. „Připomínám, že krajům chybí na opravdy silnic 2. a 3. třídy právě čtyři miliardy a to je investiční výdaj, je ale inkluze investice? Pochybuji,“ uvedl Zeman. Argumentoval třeba tím, že inkludované dítě v normální třídě ztrácí to, co je v životě nejcennější, a to radost z úspěchu – protože tam bude vždy poslední, kdežto ve speciální třídě může vyniknout.

„Prostudoval jsem si podrobně metodické pokyny ministerstva školství k inkluzi a našel jsem tam větu, že postižené dítě spolu se svým pedagogickým asistentem má být od ostatních dětí odděleno paravánem. Nemám pocit, že paraván by byl vhodným nástrojem socializace inkludovaných dětí, hrozí jim naopak šikana,“ uvedl prezident.

Zeman také v závěru své řeči zdůraznil, že i plánované schodky jsou důležité, nejen deficity reálné, jak o tom mluví premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vyslovil se pro postupné snižovaní navrhovaných schodků v rozpočtech v dalších letech. „Chtěli bychom rychleji, ale bojím se, že by to bylo na úkor investic, a ne na úkor spotřeby,“ uvedl.