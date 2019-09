Dětem chybí přirozený pohyb. Při obezitě se chlapcům mění tělo směrem k dívčímu, upozorňuje vědec

Pánev mají děti do deseti let stejnou, u dívek se ale s nástupem puberty začne rozšiřovat. Podle Sedláka se kost stejně mění také u chlapců s nadměrným obsahem tuku v těle. U dívek vyšší procento tuku urychluje pubertální vývoj, může probíhat i rychleji. Jsou také kvůli vyšší hladině estrogenů menší, než jaké mají dispozice po rodičích.

Téměř pětina dětí. Vytrácí se přirozený pohyb

Zatímco v roce 1991 trpělo nadváhou a obezitou deset procent dětí, v roce 2016 už skoro 18 procent. Počet dětí s vyšší hmotností vzrůstá mezi pátým a devátým rokem, u chlapců postupně až do 13 let. Současné děti začaly také podle Sedláka více ukládat tuk v oblasti břicha. Souvisí to podle něj zejména se stravou a stresem.

Odborníci se také proto snaží děti motivovat ke sportu, ale zejména k přirozenému pohybu. Pohybová doporučení na minimální aktivitu aspoň 60 minut denně plní jen zhruba asi pětina dětí. Na sportovní kroužky přitom chodí téměř dvě třetiny z nich. „Zoufale chybí přirozený pohyb, například když jdete pěšky nebo jedete na kole,“ uvedl Zdeněk Hamřík z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc.

Podmínky pro pohyb dětí podle něj musí vytvářet zejména rodiče, ale také škola nebo obce. Jako doporučení zazněla například chůze pěšky do školy, poskytnutí prostoru pro přirozené hraní venku, aktivní přestávky ve školách, navýšení počtu hodin tělocviku a změna jejich náplně.