Obézních dětí přibývá. Chybí jim hlavně pohyb a správná strava

Podle údajů předního dětského diabetologa Zlatka Marinova vychází ze základní školy s nadváhou 25 procent dětí a 14 procent má vyloženě problémy s obezitou. Na vině je především špatný životní styl a strava, ale způsobit to mohou i nemoci, léky, geny i psychické problémy.

Jeden konkrétní příklad – desetiletý chlapec s výškou 150 centimetrů by měl ideálně vážit 33 až 43 kilogramů. Od čtyřiačtyřiceti kil má nadváhu, nad padesát je obézní.

Radostné nejsou ani následky. „Může to způsobovat zdravotní problémy, psychické, děti mohou být šikanované a vyčleněné z kolektivu,“ konstatuje lékařka dětské obezitologické ambulance v Brně Jana Šťastná.

Ročně do ambulance docházejí desítky dětí. „Je potřeba spolupráce obezitologů, kardiologů – kvůli možným problémům se srdcem, nutričních poradců, ale také psychologů,“ vysvětluje Šťastná.

Podle ní je potřeba nastavit vhodné stravování, které by mělo být pětkrát za den ve správném poměru cukrů, tuků a bílkovin, což se určuje u každého jedince individuálně. Současně je třeba dát pozor, aby například mladé slečny s nadváhou nespadly do problémů s poruchou příjmu potravy, a nezačaly trpět bulimií nebo anorexií.

Cvičit je poteba přiměřeně

K hubnutí je nutné přidat i pohyb. Například desetiletí žáci by podle 35 let starých norem měli skočit jeden a půl metru. Když se ale v roce 1983 naposledy plošně zdatnost testovala, splnila limit polovina chlapců, dnes je to běžně mnohdy jen každý třetí.

„Myslím si, že se poměr, který byl dřív, tedy že se nás patnáct na tělocvik těšilo a pět to bralo jako nějakou nutnost, bohužel otáčí,“ konstatuje zástupce ředitele brněnské základní školy Sirotkova Lukáš Ulč.