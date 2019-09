Podezření na otravu z hub přibývá. Sbírejte jen ty, které znáte, zdůrazňuje mykolog

Mykolog a toxikolog Jaroslav Klán to vysvětluje loňským suchem, které houbám nepřálo. Předloni se v době od ledna do začátku září obávalo otravy z hub 273 lidí. Podle Pelcové se na toxikologické středisko obrací buď sami houbaři, nebo lékaři, ke kterým lidé s obtížemi přijdou.

S podezřením na otravu z hub se letos do 9. září na Toxikologické informační středisko podle jeho vedoucí lékařky Daniely Pelcové obrátilo už 330 lidí, loni jich za stejné období bylo jen 139.

Antonín ale upozorňuje, že zaměnitelných druhů je víc. Houbaři si často spletou jedlou muchomůrku růžovku lidově zvanou „masák“ s muchomůrkou tygrovanou, jenže zatímco první po sloupnutí kloboučku mění barvu do šedo-růžových tónů, druhá zůstává bílá. Hojné jsou i záměny jedlých druhů pečárek (žampionů) za pečárku zápašnou.

„Lidé sbírají stále větší sortiment hub a domnívají se, že houby znají. Není to vždy pravda a nejde jen o záměnu jedlých hub za jedovaté, ale i o lehkomyslnost, kdy si houbař myslí, že když najde muchomůrku růžovku, tak že dvacet centimetrů od ní nemůže být muchomůrka tygrovaná,“ prohlásil ve vysílání ČT24 mykolog z Moravského zemského muzea Vladimír Antonín.

S ohledem na příznivé počasí toxikolog Klán očekává, že obav z otrav v Česku v tomto týdnu ještě přibude; nejčastěji lidé volají zhruba tři až čtyři dny po dešti, kdy hub roste nejvíc. „U zhruba osmdesáti procent dotazů se otrava z hub potvrdí, u zbylých dvaceti procent se zdravotní potíže ukážou být z jiných potravin,“ doplňuje.

Jistota ve sběru

Pokud má člověk podezření, že se otrávil houbami, měl by se snažit potravu vyzvrátit, vzít si několik tablet černého uhlí a vypít půl litru černého čaje. „Vždy by ale měl, a to i v případě mírnější otravy, navštívit lékaře,“ upozorňuje Klán.

Antonín pak doplňuje klasické doporučení: „Základní je, aby lidé sbírali jen houby, které bezpečně znají, a pokud si nejsou jistí, aby houbu vyhodili, nebo se poradili s odborníkem. Kdyby se měl člověk spolehnout pouze na internetová vyobrazení, tak může špatně dopadnout.“