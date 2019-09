Obžalovaný premiér je nepřijatelný, ale předčasné volby nechceme, shodla se opozice

Zástupci opozičních stran i Šmarda doufají, že pondělní rozhodnutí o obžalobách v kauze Čapí hnízdo budou spravedlivá. „Doufám, že státní zástupce rozhodne tak, aby nebyly žádné pochyby o tom, že když jde o trestní kauzu premiéra, tak justice jedná nezávisle. Že nemá strach a jedná tak, jak by jednala u jiného občana,“ věří předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Trestní stíhání, to je příprava. Obžaloba, to už je natvrdo. Nastane soudní líčení, mediální estráda,“ upozornil.

Státní zástupci měli do soboty rozhodnout o obžalobách v kauze Čapí hnízdo. Rozhodnutí se podle médií očekává v pondělí. Žalobci by měli oznámit, zda vůbec a koho obžalují, případně zda se spis vrátí policii k dopracování. Mohou také požádat o prodloužení lhůty.

Také další zástupci opozice očekávají, že státní zástupci své rozhodnutí o obžalobě premiéra a jeho blízkých dostatečně zdůvodní. „Nesmí zůstat ani stín pochybnosti, že někteří jsou si rovní a jiní jsou si rovnější,“ varoval místopředseda Starostů Petr Gazdík.

Poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek zdůraznil, že kauza Čapí hnízdo poškozuje renomé České republiky v zahraničí a „vypadáme jako banánová republika“. „To, co chce Babiš po jiných členech své vlády, tedy soudnost, nedělat problémy zemi a vládě, to by měl chtít i sám po sobě. Už dávno měl odstoupit,“ dodal.

Podle zástupců opozice by se mělo v případě, že bude premiér skutečně obžalován, přistoupit k hlasování o nedůvěře vládě. Opozice si ale nepřeje předčasné volby, vzhledem k výsledkům průzkumů by totiž Babišovo hnutí ANO zřejmě drtivě vyhrálo. „Nechceme předčasné volby, to stojí miliardu korun. Pokud se bude hlasovat o nedůvěře, tak vládu nepodpoříme, protože nesouhlasíme s politikou ČSSD,“ uvedl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

ČSSD z vlády ani po pondělku neodejde

Pro sociální demokraty se podle jejich místopředsedy Michala Šmardy nic zásadního nezmění, ani kdyby státní zástupce poslal premiéra v pondělí před soud. „My víme, co se stalo, že Agrofert a Babiš použili peníze pro malé a střední podnikatele a postavili za to konferenční centrum. V pondělí se pouze řekne, zda je dost důkazů pro to, aby to bylo nazváno trestným činem. Je to pro nás zátěž vlády, ale sociální demokraté tyto informace měli, když do kabinetu vstupovali,“ prohlásil Šmarda.

ČSSD podle něj apeluje na koaliční ANO, aby si ze svého středu vybralo jiného premiéra „s méně trestněprávními problémy“. To je varianta, s níž by se dokázala smířit i pravicová opozice.

Podle místopředsedy Pirátů Radka Holomčíka není pravděpodobné, že by prezident sáhl k abolici a zastavil vyšetřování kauzy. „Tím by udělal prezident Babišovi medvědí službu, to obvinění už by mu nikdo neodpáral. A všichni bychom čekali, co by byla protihodnota,“ upozornil s tím, že trestně stíhaný i obžalovaný premiér je situace pro Piráty nepřijatelná.