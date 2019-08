O obžalobách v kauze Čapí hnízdo mají státní zástupci rozhodnout do soboty

Rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo padne na Městském státním zastupitelství v Praze. Žalobci ho zveřejní pravděpodobně v pondělí. Spis má mít zhruba 23 tisíc stran a na základě nich státní zástupci rozhodnou o tom, koho obžalují. Anebo také vrátí spis policii k dopracování, případně požádají o prodloužení lhůty.

Část sociálních demokratů už teď vyzývá premiéra Babiše, aby svůj post opustil. „Cokoliv uděláme, vždycky se nám jako bumerang vrátí nějaký jeho problém. Ať už to jsou audity Evropské unie, trestní stíhání… Hnutí ANO by to mělo řešit. My jsme přesvědčeni, že ideální model by byl, kdyby Andrej Babiš nebyl premiérem,“ navrhuje místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Sociální demokraté ale chtějí podle svého předsedy Jana Hamáčka ve vládě zůstat, i kdyby byl premiér obžalován.

Předseda vlády i hnutí ANO Babiš kauzu dlouhodobě odmítá. „Pokud u nás funguje spravedlnost, tak očekávám, že justice rozhodne v můj prospěch,“ tvrdí.