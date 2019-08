O případné obžalobě Babiše by mohlo být podle Bradáčové jasno do konce srpna

Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodne do konce srpna, zda podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) a další obviněné v případu padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Serveru Seznam Zprávy to řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Městské státní zastupitelství doplnilo, že lhůta do konce srpna nemusí být konečná. Policie podala návrh na obžalování Babiše v polovině dubna, Bradáčová nepovažuje za nestandardní, že státní zastupitelství o dalším postupu dosud nerozhodlo.