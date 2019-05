Rychetský o kauze Čapí hnízdo: Někdo může odezírat ze rtů a snažit se zalíbit

přehrát video Rychetský: Ústavní soud chrání občany před vládou, proto je důležitá jeho nezávislost

Pavel Rychetský poznamenal, že si váží lidí, kteří v ulicích demonstrovali za nezávislost justice. „Vždycky je to užitečné. Není moc zemí, kde by se manifestovalo za nezávislost soudní moci. Musíme si toho vážit. Je to hodnota, kterou bych téměř neočekával,“ uvedl s tím, že to vnímá jako probouzení občanské společnosti. Podle něj není nezávislost české justice ohrožena bezprostředně. „Choutky tu jsou. To, co funguje, je zakrývat tyto choutky, nedávat je najevo. Ale různými způsoby si tu justici trochu podmanit. To je v některých státech výrazné, u nás jsem ale optimista a myslím, že bezprostřední nebezpečí nám nyní nehrozí,“ myslí si. Upozornil na příklad Maďarska nebo Polska, kde vlády omezily nezávislost soudů.

Přesto je podle něj dobře, že se lidé v ulicích za nezávislost justice postavili. „Vím, že to přineslo pozitivní výsledek. Teď si nikdo z fleku nedovolí odvolat nejvyššího státního zástupce. Kdo ví, jak by bylo bez demonstrací jeho postavení vratší. Přitom by stačilo, kdyby jeho odvolání ministr navrhl a vláda odsouhlasila. To je chyba našeho ústavního systému,“ řekl Rychetský. Ovlivnit kauzu Čapí hnízdo? Stát se to může Stejně jako je relativně vratké postavení nejvyššího státního zástupce, je podle Rychetského nejisté i postavení všech členů kabinetu. „V ústavě je sice psáno, že vláda rozhoduje ve sboru a podobně, ale současně máme systém, kterému říkám polokancléřský. Premiér je absolutní pán vlády. Kdykoliv si usmyslí, může prezidentovi navrhnout odvolání kteréhokoliv ministra. Účast ve vládě je takový nevolnický systém a ministr je absolutně závislý na vůli předsedy vlády, zejména je-li z jeho frakce,“ hodnotí šéf Ústavního soudu s odkazem na odchod minulého ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). Ten podle zástupců justice nenaznačoval, že hodlá odejít; přesto náhle oznámil, že demise je na jeho přání. Rychetský se neobává, že by nová ministryně Marie Benešová (za ANO) ovlivnila průběh kauzy Čapí hnízdo. „Určitě ne na něčí pokyn, ona si do věcí moc zasahovat nenechá. Je to velice svérázná osoba,“ řekl a dodal: „Nedovedu si představit ústavního činitele, který by za této situace přímo zasahoval do konkrétních kauz.“

Mohlo by se ale stát, že by v kauze spojené s premiérem a jeho rodinou některý ze soudců rozhodl úmyslně ve prospěch premiéra Andreje Babiše (ANO). „To by byl exces, ale dovedu si to představit. Ne za celou soudní soustavu, ale jednotlivé soudce… I soudci jsou jenom lidé se svými slabostmi. V příštím roce, dvou, se uvolní řada vedoucích míst na soudech. A kariérní postup v justici i její financování je závislé výhradně na ministerstvu spravedlnosti. Někdo může odezírat ze rtů a snažit se zalíbit,“ naznačil Rychetský. Podle něj ale může jít jen o jednotlivce: „Nepochybně to není viditelná část soudcovského stavu. Ale jsou to lidé, kteří touží po povýšení.“

