Protesty proti Benešové a Babišovi pokračovaly. Demonstranti vyšli do ulic už potřetí

Demonstraci stejně jako v minulých dvou týdnech organizoval spolek Milion chvilek, který požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Obává se zásahů do justice v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše v kauze Čapí hnízdo.

Podle organizátorů se v pondělí demonstrovalo na sto třiceti místech v Česku. V Praze byla podle redaktora ČT Jiřího Hynka účast podobná jako před týdnem. „Demonstranti opět zaplnili většinu Staroměstského náměstí,“ popsal Hynek s tím, že lidé byli až u Staroměstské radnice. „Dokonce stojí i za Husovou sochou a zcela blokují také vstup do Celetné ulice,“ dodal Hynek krátce před půl osmou večer. Na pražské demonstraci vystoupili také zástupci některých politických stran.

Lidé měli transparenty s nápisy „Nezávislá justice“, „Koho ještě odvoláš“ a „Nás neodvoláš“. Fotografie Babiše a Benešové na transparentech doprovázely nápisy „Prime minister or crime mister?“ (Premiér nebo mistr zločinu?) a „Minister of justice hides my crimes in practice“ (Ministryně spravedlnosti zakrývá mé zločiny). Protestující drželi vlajky České republiky a Evropské unie. Skandují „Demisi“, „Hanba“ a pískali.

Babiš: Demonstrace jsou kampaň a divadlo

Podle premiéra Andreje Babiše jsou demonstrace divadlo načasované před evropské volby. Na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády poukázal na to, že při minulém protestu před lidmi vystupovali zástupci sněmovních stran. „Já už to neberu jako nějakou občanskou záležitost, je to normální kampaň do Evropského parlamentu těchto stran,“ řekl premiér.