Mluvčí bez dalších podrobností doplnil, že „část věci týkající se jednoho z obviněných byla vyloučena k vlastnímu řízení“.

Farma Čapí hnízdo patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.

