Průzkum Median: ANO je nejslabší od října 2018, stále má ale pohodlný náskok

Červencový model agentury Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta hlasů. Jeho podpora se sice postupně snižuje, stále si ale drží velký náskok před ostatními stranami. Na druhém místě skončili v průzkumu Piráti se 14 %, kteří si v preferencích polepšili a ve výzkumu Medianu předstihli ODS. Ta získala v průzkumu 12,5% podporu. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by ještě překročily SPD, ČSSD, KSČM, STAN a KDU-ČSL, těsně pod ní by skončila TOP 09.