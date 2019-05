V dubnu oslabilo ANO i Piráti, zato posílily SPD a STAN, ukazuje model pro sněmovní volby

Hnutí ANO dlouhodobě zaujímá první místo ve volebním modelu. Od loňského roku se jeho podpora stabilně pohybuje kolem hranice třiceti procent. V dubnu se oproti minulému měření zisk hnutí zmenšil o tři procentní body na rovných třicet procent.

Na druhém místě se opět umístili Piráti. Ve srovnání s loňským rokem, který se pro tuto stranu nesl v převážně růstovém trendu, se však letos posilování Pirátů zastavilo. V dubnu se jejich zisk dokonce propadl o tři procentní body, a v modelu tak získali 16 procent.

Beze změny zůstala jako třetí ODS, která dosáhla 13,5 procenta. Na čtvrtou pozici ale přeskočila Svoboda a přímá demokracie, která meziměsíčně posílila o tři procentní body na 8,5 procenta. Podpora SPD tak v letošním roce prodělává dynamický vývoj.

Stejný výsledek jako v březnu má ČSSD s 6,5 procenta a komunisté s šesti procenty. Nárůst podporovatelů zaznamenali Starostové a nezávislí, kteří se vrátili nad pětiprocentní hranici a získali šest procent.

Do sněmovny by se pak dostali ještě lidovci s 5,5 procenta. Naopak pod zmíněnou hranicí zůstala TOP 09 se čtyřmi procenty. Ze současných sněmovních stran by tak byla jediná, která by do dolní komory nejspíš nepronikla. Ovšem statistická chyba se pohybuje mezi +/- 1,3 až třemi procentními body.

Svým výběrem si je jistých sedmdesát procent lidí

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v době sběru dat, pak by o deklarované volbě strany nebo hnutí bylo pevně rozhodnuto 42 procent voličů a dalších 28 procent by své rozhodnutí spíše neměnilo. Zbylá skoro třetina současných voličů pak říká, že by své rozhodnutí ještě mohla změnit.

Aktuální politickou situaci považuje za velmi nebo spíše dobrou celkem 34 procent dotázaných. Zato 44 procent obyvatel ji hodnotí jako spíše špatnou a 19 procent dokonce jako velmi špatnou. Pozitivní hodnocení se poslední měsíce pohybuje na dlouhodobém průměru. Loni v dubnu, kdy několik měsíců po volbách nemělo Česko stále vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, mělo kladný pohled na situaci jenom 19 procent dotázaných.