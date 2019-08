Soudci mají nerozhodnutých kauz nejméně v historii. Napjatý rozpočet 2020 ale prověří jejich síly

Průtahy mohou hrozit podle ministerstva spravedlnosti například u insolvencí. Po rozšíření osobních bankrotů od 1. června přibývá nových žádostí. Třeba na Krajský soud v Ostravě došlo v červnu třikrát víc návrhů než v květnu. Trojnásobný nárůst pokračoval i v červenci.

„Pokud bude ten dlouhodobý nárůst pokračovat, tak budeme potřebovat posily,“ řekl insolvenční soudce zmíněného ostravského soudu Viktor Břeška. S tím ale ministerstvo nepočítá, naopak musí příští rok ušetřit desetinu nákladů. Pro soudy by to měla být jen tři procenta.

„Chci, aby se to co nejmíň dotklo justice, takže tam jsme dali minus tři procenta. A spíš hledám úspory na ministerstvu,“ uvedla Benešová. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky by však i zmíněná tři procenta mohla pro soudy i veřejnost znamenat, že dojde ke zpomalení některých agend.