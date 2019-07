Civilizace bez stromů vymřely, říká lesnický expert. Koloběh vody, jak jej známe, už prý nefunguje

„To, co trápí celou českou krajinu, je postupné vysychání v důsledku nejen zvyšování teploty vzduchu, ale zejména snižování jeho vlhkosti. Výhled je takový, že stav lze zvrátit v okamžiku, kdy začneme bojovat o záchranu každého jednoho stromu v krajině a budeme usilovat o to, abychom nejen vodu v krajině udrželi, ale současně abychom vodu vraceli zpátky do vzduchu tím, že budeme podporovat takovou vegetaci, která má velký výpar,“ upozornil.

„Není div, že katastrofa, ke které dochází na Vysočině, postihla právě Vysočinu. Nejvyšší vrcholky mají zhruba 800 metrů nad mořem,“ soudí Petr Horáček. Pro zvýšení odparu jsou podle něj většinou vhodnější listnaté stromy.

Zvýšit výpar vody je důležité ze dvou důvodů. Jednak proto, aby bylo více deště, jednak aby bylo více mraků. Se srážkami je to totiž nyní podle experta trochu jinak, než se říkalo ve škole.

„Učili jsme se, že existuje vodní cyklus postavený na velkém koloběhu, kdy se voda vypaří z moře, přes kontinent se dostane na dané území, vypadne v podobě srážky, vsákne se nebo odteče povrchovým odtokem, vodotečemi, řekami zpátky do moře. Tak to bývalo. V současné době to vypadá, že koloběh vody, to znamená vypařování vody z krajiny a vracení vody v podobě srážek, je uzavřená záležitost, která se týká rozlohy území v řádu sto kilometrů čtverečních,“ srovnal. Jinými slovy to, co se v Česku vypaří, také v Česku spadne.