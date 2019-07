Sucho je pod krkonošskými horami fatální, prameny slábnou, říká Jansa ze Správy KRNAPu

Loni natočil turista z Jilemnice vyschlý pramen Labe v Krkonoších, jak to tam vypadá dnes? Pramen zatím není zcela suchý a hlavně skruž, která je považovaná za pramen Labe, není ten pravý pramen Labe. Skutečné Labe pramení o pár desítek metrů dál v rašeliništi, takže zatím nehrozí, že by nám Labe vyschlo nebo že by neteklo aspoň v té nejvrchnější části. Ale samozřejmě i na těchto tocích, na jejich počátcích, to sucho je patrné.

Jak se změní Krkonoše, pokud bude klimatická změna pokračovat stejnou tendencí, jakou vidíme dnes? Budou mít naše děti stejný pohled na hory, jako jsme měli jako děti my?

Naše děti určitě budou mít odlišný pohled na hory, jako jsme měli a jako měli naši rodiče. Krkonoše se zásadně mění – a myslím si, že se mění zatím k lepšímu z hlediska stavu přírody, protože naši rodiče poznali Krkonoše a pamatují si Krkonoše jako hory, které byly ze čtvrtiny odlesněné. V současné době jsou hory v podstatě zarostlé lesy.

Samozřejmě v polohách nebo v lokalitách, kde jsou lesy uměle založené, tak se mění. Mění se jak přírodními vlivy, to znamená klimatickou změnou, suchem a případně kůrovci, tak i našimi cílenými zásahy právě do takové podoby, aby byly stabilnější, aby dokázaly těmto změnám lépe odolat.

Vy sám jste teď zmínil kůrovce, o kterém jste dříve řekl: „Samotná existence kůrovce u nás je naprosto normální, v době, kdy se mění klima, se s tím budeme muset naučit žít.“ Jak to udělat, aby kůrovec nesežral celé Krkonoše?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že to, co jsem řekl, je skutečně tak. Kůrovec nebo kůrovcovití – protože kůrovec je v podstatě synonymum pouze pro jeden druh – tak ve smrkových lesích lýkožrout smrkový zvaný kůrovec je skutečně doma. My se s ním musíme naučit žít, musíme se snažit pomoci přetvořit lesy do stabilní podoby, to znamená do podoby více blízké přírodě. Protože lesy přírodní, které jsou vícevrstevné, rozrůzněné, druhově rozrůzněné, jsou podstatně odolnější.

Ve chvíli, kdy máte lesní porost, ve kterém je například dvacet třicet procent smrku v různých věkových stádiích, zbytek jsou další dřeviny, tak pokud ten škůdce zlikviduje jeden druh, tak na jeho místo nastupují druhy další, případně mladší jedinci téhož druhu, takže ten les, pokud je v přírodním stavu, tak je výrazně stabilnější na každém stanovišti.