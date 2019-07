Učí seniory „mediální obezřetnosti“. Zranitelní jsou hlavně ti, kteří žijí sami, říká šéf fondu Lepší senior

To, co seniory učí, označuje Svoboda za mediální obezřetnost: „Raději nepoužívám slova jako kritické myšlení. To je pojem, který znají mladší a střední generace. Ale ti starší mají kritiku spojenou s něčím negativním. Proto mluvím o tom, aby byli obezřetní,“ vysvětluje Svoboda.

Mediální obezřetnost podle něj spočívá v kontrole samotné informace i toho, odkud pochází. Klíčová je důvěryhodnost konkrétního člověka, od kterého senior informaci získal, nebo média. „Je to jednoduché: nikdo nelže jednou. Když se přesvědčíte, že někdo jednou lhal, s malou pravděpodobností můžete říkat, že je to pravdomluvný člověk,“ vysvětluje Svoboda.

Záludností internetového světa, které čelí právě senioři, jsou řetězové e-maily. Podle průzkumu sdružení Elpida a Ipsos Research pro Nadaci O2 se s řetězovými e-maily setkalo přes 90 procent seniorů využívajících internet. „Snažím se je vést k tomu, aby si alespoň dávali pozor na to, co předávají dál. Alespoň ať se zastaví a řeknou si: Je to pravda? Je to možné, aby to byla pravda?“ vysvětluje Svoboda.