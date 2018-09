Fake news útočí i na seniory. Jsou skryté v mailech kamarádů a známých

A podle něj je dobré se také řídit tím, že čím senzačnější se ta zpráva na první pohled zdá, tím je větší pravděpodobnost, že nebude pravdivá. „Je velmi jednoduché si během pár minut založit web a prostřednictvím sociálních sítí mu nahnat pozornost. Potom je opravdu těžké rozlišit, co je vlastně pravda, a co ne,“ dodal Hrabě.

„Je důležité dávat si pozor na to, když po mně kdokoliv chce peníze, když chce někdo něco přeposílat, když je něco příliš senzační, příliš nové, příliš neuvěřitelné, nevěřit tomu, že když mi to poslal můj kamarád, že je to samozřejmě pravda. Není to tak. Pouze on to přeposlal zase od někoho a prostě to s ním zarezonovalo, té zprávě věřil,“ dodal závěrem Hrabě.