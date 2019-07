Summit dostal Babiše do časové tísně, s Hradem jedná o odkladu schůzky k ministrovi kultury

Babiš tak v pondělí upřesnil informace o svých záměrech ohledně lánského setkání, při kterém chce prezidenta přesvědčit, aby po více než měsíci vyhověl návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka

„Já se teď spojím s Hradem a zeptám se, jestli je možné tu schůzku posunout,“ řekl Babiš po jednání summitu, na němž se státníci přes více než 18 hodin rokování nedokázali shodnout na obsazení klíčových unijních funkcí – a místo toho se dohodli, že se opět setkají v úterý v jedenáct hodin dopoledne.

Lánské setkání je přitom naplánované na úterní sedmnáctou hodinu a prezident kvůli němu přerušil svou tradiční červencovou dovolenou v Novém Veselí na Vysočině.

Na kdy přesně by mohlo být jednání v Lánech odloženo, Babiš těsně po zasedání Evropské rady neuvedl, zmínil například středeční ráno.

Pokud by se z nějakého důvodu nepodařilo termín setkání s hlavou státu posunout a summit by se v úterý protahoval, má Babiš v plánu z Bruselu odletět před jeho koncem. V takovém případě by české zájmy zastupoval buď předseda unijních vrcholných schůzek Donald Tusk, nebo některý z premiérů zemí Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko); tradičně tuto roli přebírá slovenský ministerský předseda, tedy nyní Peter Pellegrini.

Babiš ale upozornil, že také Pellegrini bude možná muset odcestovat předčasně a zastupování Česka by tak podle něj mohlo zřejmě připadnout polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému.