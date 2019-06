Varování před jízdou do protisměru bude víc. Objevit se mají na třech desítkách míst

Podle dokumentu resortu dopravy se počítá s osazením značek „STOP – protisměr“ například na křižovatkách dálnice D3 u Chotovin, Tábora a Veselí nad Lužnicí, plzeňské D5 u Berouna nebo Rozvadova, tři značky se mají objevit i na sjezdech z D8 směrem od Prahy. V plánu jsou také na D10 u Mladé Boleslavi nebo D46 u Prostějova. „Nyní je na Ředitelství silnic a dálnic, aby dopravní značky ve vybraných lokalitách osadilo,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. S tím by se mělo podle silničářů začít do několika týdnů. „Značky máme připravené, techniku a lidi taky. Jsme připraveni na ta místa vyjet,“ poznamenal mluvčí ŘSD Jan Rýdl. S osazením cedulí souhlasí i ministerstvo vnitra. Výstražná tabule by se ale podle resortu měla dál rozšiřovat. „Považujeme za potřebné postupně realizovat zdůraznění zákazu jízdy do protisměru svislým i vodorovným dopravním značením také na dalších mimoúrovňových dálničních křižovatkách a dálničních odpočívkách v ČR,“ stojí v jeho vyjádření. Stejný názor má i policie, která doporučila značkami osadit 130 míst. Loni se dostalo na dálnici do protisměru víc než tři sta řidičů Od března varují řidiče výstražné cedule před vjetím do protisměru na dálnici D1 u Šternova a Ostravy, na D2 u Brna a také na D6 u Sokolova. Značkami chtěli silničáři šetřit, obávali se totiž takzvané provozní slepoty řidičů. Nový ministr dopravy Vladimir Kremlík (za ANO) ale přístup změnil. „Osazení těch značek – jak je běžné v zahraničí – je první krok, co musíme udělat, co dlužíme a co už dávno mělo být uděláno,“ řekl v květnu. Jen za minulý rok se v Česku do protisměru na dálnici podle statistiky policie dostalo 327 řidičů.

Jen samotná značka nezaručuje zabránění vjetí do špatného směru. Pokud se řidič setká s autem, které vjede do protisměru, je třeba ihned uvědomit policii. Naopak ten, kdo se v protisměru ocitne, by se neměl s autem otáčet, ale zastavit na krajnici. Poté zapnout varovné blinkry, sám se přemístit do bezpečí za svodidla a zavolat na linku 158.