Policie se více zajímá o řidiče v levém pruhu. Větší pokuta ale hrozí těm, kteří je podjedou

Silniční zákon má jasno. „Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování,“ stojí v něm. Řada řidičů však zákonné ustanovení zcela ignoruje a jezdí v levém, případně prostředním pruhu.

Podle dopravního psychologa Michala Waltera těm, kteří v pravém pruhu nejezdí, „připadá zbytečné uhýbat a pak se zase vracet zpátky“. V českém prostředí je neochota jezdit v pravém pruhu nejlépe patrná na dálnici D1 mezi Prahou a Mirošovicemi. Jde o nejvytíženější úsek české dopravní sítě a jeden z mála šestipruhových dálničních úseků. Zde je ale většinou možné řidiče, který se nedrží v pravém pruhu a jede místo toho ve středním, předjet pruhem levým.

Blokovat levý pruh je zakázáno. Předjetí zprava se však trestá až 10 tisíci

Jiná je situace, kdy takový řidič nedodržuje povinnost jet v pravém pruhu tam, kde jsou v každém směru jen dva. Takový případ ukazuje video, které se před časem objevilo na internetu. Řidič na něm zaznamenal situaci, kdy dojel jiné auto, které jelo v levém pruhu, i když pravý byl prázdný, a na blikání a troubení reagovalo pouze přibržděním.

Když se na záznam podíval ředitel dopravní policie Tomáš Lerch, vyhodnotil chování pomalejšího řidiče jako zcela bezdůvodné. „Je otázka, jestli se plně věnoval řízení, nebo to z jeho strany byl úmysl,“ poznamenal.

Video ovšem končí tím, nač jistě přinejmenším pomýšlí leckdo, kdo pomalé auto jedoucí v levém pruhu dožene – tzv. podjetím pravým pruhem. I to je však přestupek. „Řidiči hrozí vyšší trest než řidiči, který jede v nesprávném pruhu,“ varoval Lerch.

Od předjíždění vpravo má řidiče odradit hrozba až desetitisícové pokuty, zákazu řízení a také sedmi trestných bodů. Naproti tomu za jízdu nesprávným pruhem hrozí pouze dvoutisícová pokuta.

Policie ujišťuje, že jízdu vlevo sleduje a pokutuje

Policie ovšem ujišťuje, že se na bezdůvodnou jízdu vlevo více zaměřuje. Hlídky takové případy natáčejí a následně udělují pokuty. „Musí být zcela zřejmé, že řidič nepředjíždí žádnou překážku, neobjíždí,“ uvedl šéf dopravní policie.

Pokuta za jízdu v jiném než pravém pruhu i za podjíždění hrozí řidičům pouze mimo obec. V obci platí jiná pravidla – třeba i na Jižní spojce nebo Severojižní magistrále v Praze, které by mohli řidiči považovat za dálnice. Ani ve městě by se však řidič, který nechce jet příliš rychle, neměl držet zcela vlevo. Silniční zákon říká, že „řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu musí tento pruh co nejdříve uvolnit“, pokud brání v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu.