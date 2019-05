Jakl uvedl, že čelil dalšímu napadení, podruhé během týdne. Policie o incidentu neví

Incident se podle Jakla stal ve středu při snídani v hotelu. „Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek,“ sdělil Jakl. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku. „Zrovna mi dali v nemocnici injekce, velmi to pomohlo,“ dodal Jakl.

Podle Parlamentních listů byl Jakl napaden ve Zlíně, kde byl spolu s dalšími členy RRTV na filmovém festivalu. Policie ale informaci o žádném napadení nemá. „V rámci zlínského filmového festivalu neevidujeme žádné napadení ani narušení veřejného pořádku,“ řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Záležitost se v pátek dostala i na jednání poslanecké sněmovny, která už v úterý v usnesení odsoudila vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru. Předseda SPD Tomio Okamura v pátek řekl, že takovým politickým terorismem proti odpůrcům se v Německu chopili moci nacisté, je podle něho ohrožena demokracie.

K Okamurově námětu, aby se poslanci k tématu příští týden vrátili, se připojil šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, jenž poukazoval na zostřující se netoleranci ve společnosti.