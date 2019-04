VZP odmítala proplácet lepší a podobně drahý lék na rakovinu. Byl nestandardní

Znovu stará metoda léčby?

Podle Váchy z Ústavu etiky je v paragrafu 16 řečeno, že výjimečně proplácený lék má být jedinou možností, což v tomto případě není. Biologická léčba je však pro pacientku významně lepší než chemoterapie.

VZP proto po klientce chtěla, aby prokázala, že při chemoterapii nedosáhne stejných výsledků jako díky přípravku Xalkori, který jí doporučila její ošetřující lékařka. To by v praxi znamenalo, že by musela vysadit Xalkori, který už v té době brala a který zafungoval, a vrátit se k chemoterapii. Teprve pokud by během ní nedosahovala podobných výsledků, jinými slovy pokud by rakovina opět postoupila, tak by to byl důkaz. To nemocná odmítla.

Rychlý soud

Lék Hany Dvořákové stojí 93 tisíc korun měsíčně. Zadlužit se nebylo kvůli hypotéce možné. Skládala se rodina a pak vznikl transparentní účet, na který chodí příspěvky. „Vybralo se přes čtyři sta tisíc korun na sbírce. Pokryly se čtyři měsíce,“ popsala pacientka loni v říjnu.

Vedle toho se rozjela právní bitva. „Doporučili jsme klientce podat na VZP žalobu. Tato žaloba byla v srpnu roku 2018 podána. Argumentovali jsme tím, že VZP neposoudila individuální stav klientky a výjimečnost případu. Městský soud potom velice rychle v rozsudku z ledna 2019 rozhodl v náš prospěch,“ popisuje pacientčin právník Strnad.

Radost zhatila kasační stížnost, kterou VZP podala. Pojišťovna nemůže komentovat případy konkrétních pacientů – proč se k tomu rozhodla, tak není jasné. Z dokumentů, které mají Reportéři ČT k dispozici, ale vyplývá, že měla dva hlavní argumenty. Prvním byla chybějící klinická studie a druhým to, že paní Dvořáková mohla jít na chemoterapii.