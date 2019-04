Všechny síly proti kůrovci. Stát hledá cesty, jak čelit historické kalamitě v českých lesích

Zasažené území je totiž nyní již příliš rozsáhlé (týká se minimálně dvou třetin republiky) a šíření lýkožravého brouka dopomáhá to, že tuzemské lesy jsou do značné míry monokulturní. Polovinu z nich tvoří kvůli svému rychlému růstu smrk. Kvůli hospodářské konjunktuře navíc není ani dost lidí, kteří by na těžbě a zpracování dřeva mohli pracovat.

Poslaneckou sněmovnou proto v uplynulých dnech prošla novela lesního zákona, která posiluje pravomoci ministerstva a lesníkům dává širší paletu možností, jak – oproti původním a relativně striktním předpisům – v lese pracovat.

Jedna země, dvě zóny

Změny, které resort přichystal, začínají platit od středy, a celou republiku dělí do dvou zón: většinu tuzemského území a červenou zónu, která zasahuje do šesti krajů a představuje čtrnáct procent plochy zdejších lesů.