V českých zemích se očkuje od roku 1821. První vakcína byla proti pravým neštovicím

Z nemocí, proti nimž se očkuje, poutají v poslední době největší pozornost spalničky. Počet nakažených se totiž každý měsíc zvyšuje a lékaři to dávají do souvislosti s rodiči, kteří očkování odmítají. Proti spalničkám se v Československu začalo očkovat v roce 1969 a výskyt nemoci o pár let později klesl na nulu. Podobný efekt mělo také očkování proti zarděnkám či záškrtu. Teď je v Česku pro děti povinné očkování proti devíti nemocem.