Na chybující strojvedoucí by měla dohlížet technika, zavedení nového zabezpečovače však potrvá ještě dlouho

Železničáři mají již dlouho zaklínadlo, které má všechny výhrady vůči kvalitě zabezpečení zahnat. Zní „ETCS“ čili European Train Control System – Evropský systém kontroly vlaků. Je to zabezpečovací systém, který má být jednak společný pro všechny evropské státy, jednak zkombinovat výhody různých typů bodových a liniových zabezpečovačů a prakticky eliminovat možné chyby strojvedoucích. Potíž je v tom, že je ETCS dodnes spíše zaklínadlem než skutečností.

Kolík, telefon, hlásky i dráty pro dálkové ovládání návěstidel – na tom všem závisela bezpečnost železniční dopravy v minulosti. Dnes se to vše zdá jako prehistorie, jenomže ani soudobé zabezpečení nedokáže nehodám úplně zabránit. Naposledy se o tom přesvědčili cestující i sami železničáři v úterý na brněnském hlavním nádraží, kde se srazily dva vlaky.

V Česku zatím ETCS funguje ve zkušebním provozu na trase Kolín – Česká Třebová – Břeclav, tedy pouze v části jednoho ze čtyř tranzitních železničních koridorů. Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda připustil, že další rozvoj půjde jen pomalu. „Bude to trvat dlouho, protože je to velice nákladný systém,“ podotkl v Interview ČT24 . A navíc příprava tratě tak, aby na ní ETCS fungovalo, je jen polovina práce. Zabezpečovač potřebuje i vlakovou část, která stojí miliony korun a ty budou muset investovat dopravci.

video Generální ředitel SŽDC v Interview ČT24: Osazení evropského zabezpečovacího systému potrvá ještě dlouho, je to příliš drahé

Zatímco však ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nebo ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář hovoří o železniční obdobě bodového systému , která by mohla vést i k pozastavení či odebrání licence strojvedoucího, a o dohledu nad tím, zda strojvedoucí dodržují odpočinek, podle Jiřího Svobody ze SŽDC není namístě svalovat veškerou vinu na jednu skupinu drážních zaměstnanců.

„V rámci bezpečnostních doporučení jsme opakovaně doporučovali, aby v případě odjezdu od nástupiště nebyl strojvedoucí sám, kdo rozhoduje, jestli vlak odjede – aby tam byl kontrolní prvek, ať je to zabezpečovací technika, která ho v případě omylu dokáže automaticky zastavit, nebo aby tam byl další člověk, který zkontroluje, jestli je na návěstidle opravdu zelená,“ shrnul mluvčí inspekce Martin Drápal v 90‘ ČT24 .

Drážní inspekce se přitom již několikrát pozastavila nad praxí rušení peronních výpravčích, jejichž souhlas byl nutný k odjezdu vlaku, a tedy byla větší šance, že strojvedoucí při odjezdu nepřehlédne návěstidlo, jak se to zřejmě stalo v úterý v Brně.

Ředitel Drážní inspekce Jiří Kolář však upozornil, že rušení tzv. červených výpravčích „vždy bylo v bezproblémových stanicích, kde měla vlaková četa dohled odjezdového návěstidla“.

Od strojvedoucích včetně prezidenta jejich odborové organizace však zní, že hlavní problém je v tom, jak mají sestavené směny. „Je běžný stav, že máte ve směně namalováno 15 minut na oddech a jídlo a bohužel jsou časy tak našponované, že při zpoždění přijedete, okamžitě jedete zpět a čas tam není,“ konstatoval Vondrovic. Únava pak je podle něj „chronického rázu“.

Jiří Kolář však upozornil, že Drážní úřad turnusy kontroluje a dopravcům nemůže nic vytknout. „My jsme neshledali nikde pochybení v sestavě turnusů nebo sestavě směnáře,“ uvedl s tím, že pravidla pro směnu strojvedoucích vycházejí z vládního nařízení.

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal pak konstatoval, že při šetření mimořádných událostí říkají strojvedoucí, že byli odpočatí. Pokud by se měla pravidla pro jejich turnusy změnit, museli by to podle Drápala iniciovat zákonodárci.

Příliš málo kolejí a příliš mnoho vlaků

Ještě jedna okolnost doprovází část z mimořádných událostí z poslední doby – totiž velká vytíženost tratí. Přes Ejpovice, kde v únoru projel expres návěst Stůj, jezdí letos mnohem více vlaků než loni. Čilý je i provoz v Havlíčkově Brodě stejně jako na brněnském hlavním nádraží – a to přesto, že na něm je na celý rok výluka a mnoho vlaků končí na jiných brněnských nádražích.