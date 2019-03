Strojvedoucí se budou moci „vybodovat“, plánuje Drážní úřad. Zatím o licenci přijít nemohou

Dopravní experti ovšem o významu bodového systému pochybují. Podle Zdeňka Michala z Fakulty dopravní ČVUT by bylo potřeba hlavně zabezpečit vozidla, takže by strojvedoucí nemohl omylem projet návěst Stůj.

Šéf drah je přitom skeptický k případnému zavedení kamerového dohledu v lokomotivách. Míní, že by to na strojvedoucí spíše vytvořilo tlak, který by mohl vést k nervozitě a dalším chybám.

Zdůraznil zároveň, že dráhy od minulého týdne provedly 300 kontrol strojvedoucích. Začaly ještě před dvojicí nehod, které poznamenaly počátek tohoto týdne, podle Kupce ale žádná systémová pochybení nezjistily a zaměstnanci předpisy dodržují. Chtěl by ale podpořit praktickou výuku. „V minulosti strojvůdci museli absolvovat třicet týdnů praktické výuky. To se poté snížilo, nyní se ovšem chceme k tomuto číslu znovu přiblížit,“ uvedl Kupec.

Ministr Ťok se zmínil o monitoringu odpočinku, který by takovou praxi zarazil. Monitoring je součástí novely drážního zákona, která je nyní ve sněmovně. Hlavní zodpovědnost klade na dopravce, který by musel před každou jízdou zadat údaje strojvůdce a zkontrolovat, zda strojvedoucí odpočinek dodržel.

V případě, že by strojvedoucí usedl do lokomotivy dříve, než podle zákona smí – drážní zákon povoluje maximálně třináctihodinovou službu, po které musí následovat jedenáctihodinový odpočinek – hrozila by mu podle návrhu stotisícová pokuta. Dopravce by potom čelil postihu desetkrát vyššímu.

Mluvčí dopravce Regiojet Aleš Ondrůj však o plánech ministerstva dopravy a Drážního úřadu zapochyboval. Odmítl, že by strojvedoucí Českých drah skutečně ve volnu jezdili pro další dopravce. „To je naprosto marginální problém. Strojvedoucí mají u ČD tolik povinných přesčasů, že nemají čas na to jezdit pro nějakého jiného dopravce,“ uvedl.

Ačkoli návrhy na zpřísnění dohledu nad strojvedoucími přicházejí po sérii mimořádných událostí včetně několika nehod, které se v posledních týdnech na železnici v Česku staly, podle expertů je takový počet mimořádností v krátké době spíše náhoda.

Miroslav Kupec připustil, že jsou za incidenty převážně individuální selhání strojvedoucích, chyby podle něj dělají mladší i starší strojvůdci, a to na různých tratích a v odlišných vozech. „Neexistuje žádný společný jmenovatel těch nehod, jde o různé chyby,“ řekl.