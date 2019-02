„Petříček jedná v rozporu s národními zájmy naší země.“ KSČM tlačí také na odvolání Ťoka a Vojtěcha

„Jedná se o hrubé vměšování do vnitřních záležitostí nezávislé země, člena OSN a žel i zpochybnění ústavního pořádku Venezuely a jejího nedávno legitimně zvoleného prezidenta Nicolase Madura,“ stojí ve stanovisku výkonného výboru KSČM k mezinárodní politické situaci.

Zároveň komunisté chtějí, aby se ke společnému jednání sešla předsednictva KSČM a ANO. Dohoda o toleranci nicméně platí. „Jak jsme v prosinci konstatovali, v zásadních sedmi bodech se plní,“ poznamenal Filip. Před jednáním ovšem hovořil i o možnosti, že by se výkonný výbor zabýval změnou smlouvy. Avizoval, že „tlak z členské základny je v některých místech velmi výrazný“.

Vojtěch Filip je přesvědčen, že Guadió nemůže být za venezuelského prezidenta považován. „Já jsem se také neprohlásil předsedou vlády a nenesu prezidentu republiky, aby mi podepsal odvolání Petříčka. To není možné,“ řekl.

Premiér Andrej Babiš dal již předem najevo, že svoji vládu nebude rekonstruovat podle toho, co mu předseda komunistů řekne. „Není to KSČM, která rozhoduje, kdo bude ve vládě a kdo nebude,“ uvedl. Vojtěch Filip nicméně tvrdí, že ve skutečnosti nemá jeho strana osobní problémy s Babišovými ministry. „Jednání není personální, je věcné,“ je přesvědčen.

Jak upozornil Tomáš Petříček, do jeho pozice ve vládě má co mluvit také předseda ČSSD Jan Hamáček. „KSČM není stranou vládní koalice a nemůže tak do zahraniční politiky či našeho politického a bezpečnostního ukotvení mluvit. O personálních otázkách rozhoduje za ČSSD její předseda,“ napsal na Twitter.

1/2 KSČM opět vyzývá k mému odvolání z vlády, i když podpořila programové prohlášení s jasným prozápadním kurzem, včetně našeho členství v #EU a #NATO. Já tuto politiku naplňuji i proto, že jde o mé osobní přesvědčení. https://t.co/yX1sPWdepR — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 15, 2019

Schodek musí být do 30 miliard

Širší vedení KSČM, která zatím byla vedle ANO nejpevnější oporou vlády, se zabývalo i rozpočtem. Podle Vojtěcha Filipa musí být napříště schodek nižší než 30 miliard, tedy o čtvrtinu méně, než předpokládá ministerstvo financí. Kdyby byl rozdíl 40miliardový, komunisté by pro rozpočet ruku patrně nezvedli. „Ano, to by hrozilo,“ ujistil Filip.

Schodek má klesnout i přesto, že KSČM požaduje zároveň růst mezd i důchodů. „Ať ušetří na provozních nákladech ministerstev,“ doporučil předseda KSČM vládě. Uvítal by také, kdyby se zvýšily některé daně, zmínil se o sektorových daních či zdanění hazardu. „V žádném případě to nebude směřováno proti občanům ČR – malým a středním podnikatelům, do fyzických osob,“ ujistil místopředseda komunistické strany Stanislav Grospič.