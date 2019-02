Po dvou letech vybírání firmy se může stavět dálnice z Budějovic do Rakouska

V létě tudy přitom proudí tisíce aut k moři, v zimě do Alp, a navíc kamiony, které míří z Čech do Rakouska. To vše má nahradit dálnice z Českých Budějovic na hranice a stavbě její první části nyní nic nebrání.

Podle Ředitelství silnic a dálnic začnou práce na jaře, první auta pojedou po dálnici od krajského města k Hornímu Třebonínu v roce 2022. Harmonogram dává firmám na stavbu 42 měsíců. Pokud by v roce 2022 ještě nebyl hotov navazující úsek dále ke Kaplici – jehož zprovoznění však plánují silničáři na tutéž dobu – museli by řidiči sjet na silnici II. třídy a u Velešína se napojit na stávající státní silnici do Rakouska.

Výběr zhotovitele úseku Hodějovice–Třebonín byl komplikovaný. Nejlevnější nabídku dostalo ŘSD od italsko-tureckého sdružení firem Astaldi a IC İctas, které chtělo 3,9 miliardy korun bez DPH, silničáři ji však vyřadili. Italsko-slovenská nabídka za 5,8 miliardy byla druhá nejlevnější. O svém úspěchu ve výběrovém řízení informovala italská Salini Impregilo počátkem února, nyní již ŘSD zveřejnilo i podepsanou smlouvu.