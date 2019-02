Z D1 zmizela betonová svodidla. U Humpolce je vše jako před zahájením oprav

Řidiči mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem jezdí omezenou rychlostí do 100 kilometrů v hodině. V následujících dvou týdnech se stavbaři na tuto část dálnice vrátí kvůli lokálním opravám některých částí. „Ale to už budeme dělat v noci nebo o víkendech,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Desetikilometrový úsek D1 mezi 94. a 104. kilometrem byl zúžený kvůli rekonstrukci, již se nepodařilo dokončit do zimy. Provizorní svodidla tam pracovníci odstranili do nedělního odpoledne. Pak začali obnovovat dopravní značení. Skončit měli nejpozději do pondělních 21:00, nakonec byli o několik hodin rychlejší.

Kvůli omezení se v úseku D1 tvořily řady vozidel, a to hlavně směrem na Prahu, kde byla podle Národního dopravního informačního centra před 10:30 kolona od 117. do 104. kilometru. Řidiči osobních aut museli v tomto směru počítat se zdržením asi na hodinu, kamiony i na tři hodiny.