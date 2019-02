Odstřel šelem nesmí být tabu, říká Čunek. Zatím to není ve hře, oponuje Elfmark

Vlci v české přírodě nevadí ani Jiřímu Čunkovi, zdůrazňuje však, že je nutné nastavit limity pro jejich počty a hlavně pro škody, které napáchají. Ty vidí kolem dvou nebo tří milionů korun ročně při jejich rovnoměrném rozložení po republice. Nechce dospět do stavu, kdy by zemědělci museli investovat velké částky do plotů nebo hlídacích psů pro ochranu svých zvířat.

Hlavní zápas se podle Čunka vede o to, zda bude povolen odstřel vlků i dalších šelem včetně medvědů, nebo jestli budou tato zvířata před puškami myslivců zcela chráněna. Sám je příznivcem slovenského modelu, kde je odstřel povolen, i když je přísně regulován.