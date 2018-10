Medvěda zastřelíme, prohlásil Čunek. Podle zlínského hejtmana je zvíře nebezpečné

Odchytovou klec instalovali ochránci přírody společně se starosty do terénu ve čtvrtek. Medvěda do ní lákají na pytel s jablky politými medem. Již při instalaci uvedli, že odchyt může trvat i týdny. Zvíře má totiž nyní v lesích a sadech dostatek potravy, navíc se pohybuje po rozsáhlém teritoriu. Přes noc je schopen ujít i 20 kilometrů.

Medvěd se vydal do Rajnochovic. Na jablka a do kompostu než ho vyrušili uprostřed vesnice místní , kteří šli v 5:30 na autobus pic.twitter.com/o2eXlbNjNf

Medvěd, na kterého byla minulý týden nastražena past, se chová nezvykle. Není plachý a odvažuje se do blízkosti lidí. Na odstřelu by chtěl hejtman spolupracovat s policií, která by mohla zvíře vyhledat pomocí termovize. Spolupráce se podle Čunka nedávno osvědčila u divočáků nakažených africkým morem prasat.

O odstřel samotný by se podle hejtmana měli postarat myslivci. Hejtman bude žádat o povolení k odstřelu na krajském odboru životního prostředí, vyřízeno by podle něj mohlo být za několik dní. Podle Čunka však není vyloučené, že některý myslivec zastřelí medvěda dřív, kdyby byl v ohrožení člověk. Kraj chce víc s myslivci spolupracovat na mapování pohybu medvěda.

Podle Čunka lze medvěda nejřív odchytit a potom odstřelit

Není však vyloučeno, že kraj zkombinuje obě varianty, odstřel i odchyt, v tom případě by rozmístil v terénu klece, které pořídil kvůli odchytu divočáků. „Pokud by to bylo tak, že budeme mít povolení k odstřelu a nebudeme moci vystopovat medvěda rychle, zřejmě bychom návnady v klecích rozmístili, abychom ho případně chytli a pak zastřelili,“ řekl Čunek.

„Jde o to, abychom postupovali rychle. Kdybychom ho chytli dnes, nemohli bychom ho odstřelit, museli bychom ho vykrmovat a hledat, kdo by ho vzal. Ale zatím se jeví, že se nenajde nikdo, kdo by ho chtěl,“ doplnil.