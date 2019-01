Na soudce nikdo vliv nemá a jsou nezávislí, reaguje Babiš na schůzky Zemanova kancléře

„Soudci jsou nezávislí a já jsem v životě neměl žádnou schůzku se žádným soudcem. Je to samozřejmě záležitost pana prezidenta, jak si vyřeší své okolí,“ řekl Babiš. Nemyslí si, že by soudci byli pod nátlakem. „Myslím, že na soudce nemá nikdo vliv, že rozhodují podle vlastního uvážení, jsou nezávislí a hlavně, že rozhodují spravedlivě, to je důležité,“ dodal.

Emeritní soudce Ústavního soudu Stanislav Balík ale má za důležité rozlišit dvě věci. Považuje za možné sdělovat názor a debatovat o rozhodnutí u skončeného soudního řízení. „Ale případ, kdy věc není skončena, je případem, kdy se jedná o ovlivňování. Je to důsledek opakovaného nepochopení smyslu ústavy a dělby moci. Není možné, aby kdokoli, byť je to prezident, jednal se soudcem tímto způsobem ve věci, která není skončena,“ prohlásil.