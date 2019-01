„Student Jan se stal absolutním světlem v šeru polopravd.“ Tomáš Halík sloužil mši za Palacha

„Dnes nežijeme ve stínu okupačních tanků, nemá smysl protestovat proti zlu tímto způsobem. Ale je to také výzva, aby nám nebylo lhostejné to, co se kolem nás děje. Abychom si demokracie a svobody vážili,“ řekl Halík po mši.

Podobně vnímá události ledna 1989 také jejich účastník, tehdejší mluvčí Charty 77 Alexandr Vondra. Sám skončil hned první den ve vazební věznici, ale když ho pustili, čekalo ho překvapení. „Co mně udělalo největší radost, když jsem byl propuštěn z vazby, bylo, že tam lidé chodili každý den, přestože věděli, že dostanou na držku od policajtů,“ vzpomněl. Demonstrace byly podle něj mimořádné tím, že se do nich zapojili i lidé, kteří nepatřili k disentu. „To byl zlom, ne jenom debata, že máme chuť jít do střetu my v disentu. Ale že do střetu začínají otevřeně jít mladí lidé,“ dodal.

Další z účastníků Palachova týdne Petr Placák podotkl, že i samotný disent dlouho váhal, zda vyjít do ulic, změnu přinesla smrt vězněného Pavla Wonky v roce 1988. „Říkali jsme si, že je dost petic, je potřeba vyjít do ulic a protestovat,“ zdůraznil.