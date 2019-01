Svobody se spousta lidí vzdá za tisícovku měsíčně, říká Bára Štěpánová

Proč se Jan Palach v lednu 1969 zapálil, je zřejmé z jeho vlastního dopisu. Psal v něm o snaze „probudit lidi této země“ v době, kdy „se naše národy ocitly na okraji beznaděje“. S Palachovým jménem je o dvě desítky let později spojena série demonstrací, které tvrdě potlačovala Veřejná bezpečnost. Bára Štěpánová se přitom domnívá, že Palachovy ideály o mnoho dříve nemohly nalézt ohlas.

„Kladu si otázku, co si vlastně představoval, že by lidé mohli v lednu 1969 dělat. Situace v okolním světě, v Evropě, byla taková, jaká byla. V srpnu 1968 jim to asi přišlo líto, určitě se jim to nelíbilo, ale Evropa a svět nic neudělali. (…) Kdežto v lednu 1989 už se dělo něco v Evropě, v dalších komunistických zemích. Situace jako by nazrála,“ srovnala dvě dějinná období.