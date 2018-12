Aby bylo lépe, je nejprve hůře. Kvůli rozšíření D1 u Humpolce se uzavřel jeden pruh

Výsledkem by měla být lépe průjezdná dálnice, i když i poté zůstanou jízdní pruhy užší než za normální situace. Nejprve ale bude D1 průjezdná hůře. Ve středu a čtvrtek musí řidiči počítat s tím, že se kvůli posunům betonových svodidel musí vměstnat do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení začalo ve středu po sedmé hodině ráno, kdy se na dálnici objevily kužele vymezující tento jediný jízdní pruh. V obou směrech se pak vytvořily kolony, směrem na Brno asi čtyřkilometrová, na Prahu dvoukilometrová.

Pokračování modernizace v létě

ŘSD a ministerstvo dopravy odkazovaly v souvislosti se zdržením začátku zimní přestávky na italsko-česko-kazašské sdružení TGS Joint Venture, které mělo úsek zmodernizovat. Již v létě hovořili silničáři o zpoždění.

Sami stavbaři tvrdí, že měli problémy s přístupem ŘSD. Podle výkonného ředitele českého člena sdružení Geosan Group Ivana Havla si s nimi italská Toto Costruzioni Generali, která uskupení vedla, neporozuměla. „Od počátku nechápali přístup druhé strany, to znamená investora. Celou dobu nám říkali: Na to nejsme zvyklí, my nabízíme investorovi řešení a on se s námi nechce bavit,“ popsal.

Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa ovšem připomněl, že v minulosti mělo ŘSD s dodavateli a kvalitou jejich práce problémy. „Že je nějaký systém kvality, je normální systém, kterému se nemůže nikdo divit. (…) Dozoři jsou přísní, ale jsou tak přísní na každou jinou firmu,“ zdůraznil.

ŘSD v pondělí oznámila, že od smlouvy na opravu odstupuje, v úterý tentýž krok oznámili stavbaři. Obě strany nyní tvrdí, že smlouvu vypověděly jako první. Každopádně budou nyní silničáři hledat ve veřejné soutěži nového zhotovitele, podle Kroupy by mohl začít pracovat v létě.

Protože modernizace úseku Humpolec – Větrný Jeníkov nabere zpoždění, připustil šéf ŘSD, že může být v ohrožení plánovaný termín dokončení celé modernizace dálnice mezi Prahou a Brnem (resp. Mirošovicemi a Kývalkou), který je stanoven na rok 2021.