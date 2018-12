Hnutí ANO neublížila oživená kauza kolem Babiše, v listopadu naopak výrazně posílilo

Piráti na vzestupu, koaliční partner na cestě pryč ze sněmovny

Ovšem podpora roste i nejsilnějším opozičním silám. Především u Pirátů je viditelný rostoucí trend. V listopadu si polepšili o tři procentní body a dosáhli 19 procent. Příznivci přibyli i ODS, která získala 16 procent.

Za nimi ale v listopadovém modelu následuje velká propast. Další strany totiž více či méně preference poztrácely a tísní se v okolí pětiprocentní hranice. Nejlépe z toho vyšli komunisté se šesti procenty. Pozvolným poklesem v posledních měřeních se SPD dostala na 5,5 procenta. Na stejnou hodnotu spadl STAN.

Sociální demokracie se nachází na rovných pěti procentech a pod touto hranicí by zůstaly KDU-ČSL se 4,5 procenta a TOP 09 se čtyřmi procenty. Do sněmovny by se tak oproti současné situaci dostalo jenom sedm politických stran.