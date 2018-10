Velký přehled akcí a uzavírek: Vznik Československa připomenou koncerty, výstavy nebo ohňostroj

Sto let od vzniku republiky se bude o víkendu slavit po celém Česku. V metropoli se řada akcí uskuteční už v sobotu, kdy se budou konat například dva koncerty pod širým nebem. Na Staroměstském náměstí začne ve 13:00 a je určený především mladšímu publiku. Vystoupí na něm třeba Ewa Farna, Celeste Buckingham, Kapitán Demo, kapela PSH nebo Majk Spirit. Druhý koncert začne o hodinu později na Václavském náměstí, kde zahrají například Ivan Mládek, skupina Slza, Laco Déczi, Ondřej G. Brzobohatý nebo Michal Hrůza.

Národní muzeum a Národní divadlo oslaví sto let Československa videomappingem V sobotu projde Prahou také Pochod pro republiku. Průvod, který povedou zástupci České obce sokolské, bude doprovázet historická scéna s prvním prezidentem Československa Tomášem G. Masarykem. Národní muzeum, které letos slaví 200 let od svého vzniku, se 27. října otevře pro zvané hosty, kteří v něm zahájí společnou Česko-slovenskou výstavu, hlavní kulturní projekt oslav výročí vzniku republiky. Od 20:00 mohou všichni sledovat videomapping na fasádu historické budovy muzea. Ta se pak další den ve zkušebním provozu otevře veřejnosti.

Interakce × Populárním videomappingem oslaví výročí také Národní divadlo. Na 28. října chystá interaktivní projekce, jejichž podobu budou moci určovat i diváci. Pomocí on-line hry se budou moci zapojit do pomyslné stavby Národního divadla a mohou také pomáhat uhasit požár, který stavbu krátce po jejím dokončení zasáhl. Veřejnost se pak na videomapping budou moci dívat ze Střeleckého ostrova a mostu Legií. Promítat se bude ve čtyřech blocích od 18:00 do 24:00. Na Jungmannově náměstí v centru Prahy vznikne o víkendu umělecká zóna, která bude uspořádaná jako malý trh, kde budou zase moct zájemci ochutnat menu připravené ke sto letům republiky.

V neděli oslavy od rána V neděli, v den výročí vzniku Československa, se bude v Praze slavit už od rána. Od devíti hodin si budou na Albertově založení republiky připomínat univerzitní a studentské spolky. Jednou z hlavních akcí oslav bude vojenská přehlídka, která se odehraje na Evropské ulici a představí se na ní jak armády, tak složky integrovaného záchranného systému. Po Evropské tak projde 2151 vojáků, ale také hasičů, policistů, celníků a strážníků, a projede 236 kusů techniky. Budou mezi nimi tanky, těžká hasičská technika či vozy záchranné služby. Přehlídka začne ve dvě hodiny odpoledne.

Ústředím vojenských oslav bude Vítězné náměstí, hosté pak usednou na tribuny mezi Gymnasijní a Kanadskou ulicí. Podle armády mezi nimi bude i americký ministr obrany James Mattis. O kulturní program se potom postará mimo jiné hudba francouzské cizinecké legie. Při příležitosti výročí sto let od vzniku Československa se pro veřejnost otevře také řada pražských muzeí, která lidé budou moct navštívit buď zdarma, nebo za symbolickou částku. Den otevřených dveří pořádají i některá ministerstva, Národní knihovna nebo třeba Obecní dům. Nedělní slavy pak vyvrcholí ohňostrojem, který začne symbolicky v 19:18 a potrvá deset minut a deset vteřin. Ohňostroj s názvem Společné století bude odpálen z hladiny Vltavy, a to mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Diváci jej budou moct sledovat například z náplavky, Letné nebo Dvořákova nábřeží. Víkendové oslavy omezí pražskou MHD Některé z víkendových akcí omezí městskou hromadnou dopravu v metropoli. Největší změny si vyžádá vojenská přehlídka na Evropské, kvůli které nebudou jezdit tramvaje v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů, a to v sobotu 27. října od osmi hodin večer do půlnoci, v neděli pak zhruba od deváté do osmnácté hodiny. Pravidelné linky pojedou po objízdných trasách. „V trase Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Bořislavka – Vozovna Střešovice – Prašný most – Hradčanská je zavedena náhradní autobusová doprava X20,“ uvedl dopravní podnik. Omezen bude v okolí Evropské třídy také provoz autobusů, s jinou trasou musí v sobotu večer a v neděli přes den počítat cestující hned několika linek.

Kvůli vojenské přehlídce se také v neděli odpoledne na hodinu a půl pro všechny odlety a přistání uzavře Letiště Václava Havla. Omezení potrvá od půl druhé do tří odpoledne.

V době přehlídky Pražský dopravní podnik posílí provoz metra A – vlaky budou jezdit každé tři a půl minuty. Další linky plánuje dopravní podnik posilovat operativně. Stanice Dejvická bude v provozu, uzavřené ale budou tři výstupy vedoucí na Evropskou. Kvůli videomappingu na Národním divadle, které budou moci zájemci sledovat ze Střeleckého ostrova či mostu Legií, nebudou v neděli přibližně od 17:30 do půlnoci v obou směrech tramvaje mezi Újezdem, Národním divadlem a Jiráskovým náměstím. Odklon se dotkne linek 3,5, 9, 17, 22 a 23. Vrchol víkendových oslav – ohňostroj – v neděli zastaví tramvaje 14 a 17 od zhruba 18:15 hodin do 20:15 mezi zastávkami Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most. Autobusová linka 207 bude v úseku Staroměstská – Dlouhá třída odkloněna přes Malostranskou a Čechův most. Kvůli uzavírkám zřídilo město infolinku Kvůli dopravním omezením zřídil pražský magistrát bezplatnou infolinku 800 100 991, na které se lidé dozvědí bližší informace o uzavírkách ulic nebo objízdních trasách tramvají a autobusů. Informoval o tom jeho mluvčí Vít Hofman.