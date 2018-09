Mnichov je stejné trauma jako srpnová invaze, míní Češi. Většina už ale Němcům odpustila

O mnichovské dohodě má povědomí 61 procent Čechů, naopak téměř dvě pětiny obyvatel dohodu neznají. Podle tazatelů znalost významně stoupá se vzděláním i věkem; zatímco v generaci seniorů nad 65 let znají dohodu tři čtvrtiny lidí, mezi těmi do 35 let je to méně než polovina Čechů.

Bez ohledu na věk ovšem jen čtvrtina lidí správně určila čtyři mocnosti, které dohodu v Mnichově před osmdesáti lety podepsaly. Tři čtvrtiny dotazovaných správně uvedly, že dohodu uzavřelo Německo s Velkou Británií a Francií, jen třetina oslovených si ale vzpomněla i na účast italského vůdce Benita Mussoliniho. Místo toho Češi tipují, že v Mnichově jednali také zástupci Sovětského svazu nebo přímo Československa – jakkoliv se pro dohodu vžilo označení „o nás bez nás“.

Současně platí, že signatáře dohody lépe znají ti, kteří hodnotí dnešní vztahy s Německem vyhraněněněji. A ti, kteří vztahy považují za dobré, mají obecné povědomí o dohodě lepší než kritici současného česko-německého soužití.