PODÍVEJTE SE: Jak by Československo dopadlo, kdyby se nevzdalo bez boje? Dokumentární fikce nabízí odpovědi

Dokumentární fikce začíná hlášením rozhlasu Praha o mimořádném jednání vlády a prezidenta na Pražském hradě. Československý kabinet následně sděluje Velké Británii, že německé územní požadavky na podstoupení pohraničí jsou pro něj naprosto nepřijatelné.

„Proti těmto novým a krutým požadavkům pokládá vláda za svou povinnost postavit se na svrchovaný odpor a my tak s boží pomocí učiníme,“ cituje ve fiktivním dokumentu prohlášení vlády Československý rozhlas. „Národ svatého Václava, Jana Husa a Tomáše Masaryka nebude národem otroků. To znamená válku.“

Tenký led spekulativní historie

Další scénář vychází z existujících vojensko-historických studií a opírá se především o vojenské historiky. Jedná se o vizi, avšak dokumentárně erudovanou a respektující realitu. Prostřednictvím rekonstrukce nikdy neuskutečněných rozhovorů, rozhodnutí i situací a s využitím virtuálních realizací bojových scén nabízejí tvůrci cestu na tenký led spekulativní historie.

„Hrál jsem si, vím, že to historikové nemají rádi – sám jsem historik. Je to dokumentární hra, uvádíme i pravděpodobnost,“ uvedl před deseti lety ke svému snímku Najbrt. A proč se vlastně rozhodl fikci vytvořit? Když v roce 1998 točil dokument Poslední vojáci, mluvil s lidmi, kteří v pevnostech čekali na nepřítele: „Měli věčnou otázku – co by bylo, kdybychom se bránili?“