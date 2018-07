Čunek: Havel měl být ráznější a KSČM zrušit. Pak by se dnes nepodílela na vzniku vlády

video Čunek: KSČM u moci? Viním garnituru 90. let i dnešní opozici

Obdobně ve vysílání ČT24 mluvil i bývalý disident Jan Litomiský, ani podle něj není spolupráce ANO a KSČM překvapivá. „Hlavní problém je v tom, že komunisté nalezli v Andreji Babišovi osobu, která je jim blízká jak svou osobní historií, tak svými politickými názory. Od počátku usiluje o absolutní moc, mluví o manažerském řízení společnosti, ale to je program, který s demokracií nemá nic společného,“ prohlásil.

„V tuto chvíli vinu přičítám všem opozičním stranám, které řekly, že s Andrejem Babišem do vlády nepůjdou za žádných okolností,“ prohlásil. „Domnívat se, že Andreji Babišovi, který v komunistické straně byl, bude současná komunistická strana vadit, je zpozdilé a musely s tím (opoziční strany) počítat. Bývalých komunistů jsme ve vládách měli spoustu.“

„Štve mě, že budou komunisté u moci, a zásadně s tím nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že to je chyba Václava Havla, že neměl být smířlivý a že měli být zrušeni,“ prohlásil Čunek ve vysílání ČT24 s tím, že chystané politické angažmá komunistů je odpovědností těch, kteří proti nim rázněji nevykročili v devadesátých letech.

Foldyna: Bohumínské usnesení je přežité

Sociální demokracie, která má trojlístek nové moci dotvořit – a na rozdíl od komunistů jako přímý vládní partner, a nikoliv „tichý společník“ – si spolupráci s KSČM zakázala na sjezdu v roce 1995 v podobě bohumínského usnesení, později je ale vztáhla jen na spolupráci na vládní úrovni a s komunisty hojně spolupracovala v krajích a na jarním sjezdu před volbami v roce 2013 označila celé usnesení za „vyhaslé“.

Jako o přežitém o něm nyní mluvil i místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. „V této politické etapě České republiky komunistická strana vystupuje jako demokratický subjekt a součást politického spektra,“ uvedl. „Je v parlamentu, má své voliče, má své opodstatnění. S komunistickou stranou lze spolupracovat jak v parlamentu, tak na vládní úrovni a nelze to vyloučit tím, že by někdo řekl: ‚Komunisté jsou extremisté‘.“

Podporu vlády opřenou o komunisty pak hájil obdobně jako minulý týden Andrej Babiš – argumentem, že komunisté pomohli do prezidentského křesla oběma předcházejícím prezidentům. „(Bohumínské usnesení) bylo přežité celou řadou faktů, volbou prezidenta Václava Havla komunistickými poslanci, sociální demokracie neudělala nic než to, co udělaly všechny pravicové strany i Václav Havel,“ sdělil.