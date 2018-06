Komunisté rozhodují o podpoře Babišova kabinetu. Mají podmínky a nejsou jednotní

„Přicházím s mírným optimismem. To znamená, že snad nehodíme půl roku vyjednávání do kanálu. Ale pochopitelně debata bude vzrušená, protože ne všechno je vysvětleno a ne všechno je dokonale vyjednáno,“ řekl při příchodu na jednání poslanec Jiří Dolejš.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před „zcizením do zahraničních rukou“.

V posledních dnech ale měla KSČM k začínající vládě také personální výhrady, což se může podle místopředsedy Pavla Kováčika odrazit v rozvažování případné podpory. „Budeme posuzovat jednotlivé osobnosti. My tam opravdu nechceme být namalováni jako fíkový list bez možnosti alespoň říci názor,“ řekl už dříve Kováčik.