Dohoda o opuštění kvót je vítězstvím Visegrádu, říká Hamáček. Ohledně Pocheho věří v dohodu s Hradem

Na summitu se státy shodly, že kvóty o rozdělování uprchlíků nebudou. Čí je to vítězství? Nás všech, protože i státy, které kvóty zastávaly, postupně přišly na to, že nefungují. Můžeme říkat, že je to vítězství Visegrádu, že se podařilo přesvědčit partnery na západ od nás, že jsme měli pravdu, že to systémové řešení není v kvótách, ale mimo Evropskou unii, ve vyšší ochraně hranic. To jsou argumenty, se kterými jsme přicházeli na stůl my a postupně je akceptovali i naši partneři. Dá se říct, že to je úspěch Visegrádu či zemí střední a východní Evropy.

V tomto týdnu proběhl summit představitelů zemí Evropské unie . Mluvilo se o tom, že by mohl znamenat konec Schengenu, konec Unie. Bál jste se toho, že bude summit opravdu tak zlomový? Ty odhady byly spíše skeptické. Musím říct, že přestože to trvalo dlouho a bylo to obtížné, tak že lídři dospěli k závěru, je pozitivní zpráva nejen pro Českou republiku, ale zcela jistě i pro celou Evropskou unii. Takže myslím, že můžeme být všichni spokojeni.

Jaký bude český podíl v řešení uprchlické krize?

My jsme přispěli k tomu, že se dospělo k tomuto závěru. Jsme nadále připraveni poskytovat pomoc a asistenci, ať je to v podobě finanční podpory, nebo, pokud by bylo potřeba, vyčleňovat policisty či další odborníky. Nicméně že by se něco zásadního změnilo pro Českou republiku, to nikoliv. Protože jestli se hovoří o centrech nebo takzvaných vyloďovacích platformách, tak to se týká hraničních států Evropské unie. Myslím si, že pro nás se nic zásadního nezmění. A to je do jisté míry dobře.

Mluví se o tom, že by státy měly na dobrovolném principu přijímat ty, kteří prošli azylovým systémem a mají nárok na status uprchlíka. Ani to pro Česko nepřipadá v úvahu?

Tam je klíčové to slovo dobrovolně. To znamená, že bude na České republice, zda se rozhodne někoho přijmout, či nikoliv. Já teď nejsem schopen říci, jak se rozhodneme. Určitě budeme diskutovat na vládě o dalším postupu. Nicméně už teď Česká republika samozřejmě uděluje azyl těm, kteří na to mají nárok. Tam šlo o to oddělit ty, kteří mají skutečně nárok na politický azyl, což je zlomek z toho obrovského počtu, který se hrne do Evropy, od ekonomických migrantů. A k tomu mají sloužit opatření, která se přijala na summitu.

Slovensko oznámilo, že je v případě krize připravené přijmout až 1200 uprchlíků. Chystá Česko podobné prohlášení?

Samozřejmě o tom budeme diskutovat s panem premiérem, až se vrátí ze summitu. Zatím žádná diskuse v tomhle směru neproběhla. Koneckonců jsme byli uvedeni do úřadu tento týden, takže ani proběhnout nemohla.

Uprchlíkům by se mělo vysvětlit, jaká rizika je na cestě čekají

Jiná forma solidarity, například peněžní příspěvek zemím, které jsou nejvíce postižené, se zvažuje?

Hovořil jsem o tom, že jsme připraveni pokračovat v ekonomické asistenci. Navíc závěry summitu jsou 500 milionů eur, které budou uvolněny do solidárního fondu pro Afriku, s příslibem až několik miliard eur. To je dobře, protože ten fond je vyčerpaný, peníze tam nejsou. Takže to bude určitě vítaná zpráva. Do jisté míry to bude řešit problém v místě původu, to znamená pomáhat zemím tak, aby se zlepšila ekonomická situace, aby lidé neodcházeli.

Do jisté míry je tu možnost, a o tom se na summitu nehovořilo, i nějaké kampaně. Vysvětlit lidem, co znamená, když se vydají na tu cestu bez jasného cíle. Jsou tam obrovská zdravotní rizika, jsou tam bezpečnostní rizika. Takže možná přesvědčovat, aby zvážili, zda má vůbec smysl investovat několik tisíc eur za nejistou jízdenku do neznáma.