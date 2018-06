Spor o Pocheho graduje. Hamáček žádá Babiše, aby zveřejnil komunikaci s Hradem

O možnosti výběru mluvil ve čtvrtek Zeman

Pražský hrad k sociálnědemokratickému nominantovi pro Černínský palác vznášel ostré výhrady od okamžiku, kdy se jeho jméno dostalo do veřejného prostoru, a velice kritičtí byli i komunisté. Europoslance a reprezentanta pražské sociální demokracie označovali za příznivce migrace a spojovali ho se spornými metropolitními zakázkami, šéf KSČM Vojtěch Filip pak explicitně uvedl, že vládu s Pochem jeho strana ve sněmovně nepodpoří – hlasy komunistů jsou přitom pro premiéra Andreje Babiše klíčové.

Zeman nakonec pověřil řízením české diplomacie Jana Hamáčka, a to za nejasných okolností – Babiš totiž opakoval, že na Hrad poslal nominační listinu s Pochem. To vzbudilo negativní reakce jak opozice i části sociálních demokratů, tak pozornost ústavních právníků.

„Návrh musí být jenom jeden a nejsem si zcela jist, jestli vůbec, je-li jednou návrh poslán, může být vzat zpátky,“ prohlásil se vysílání ČT24 bývalý ústavní soudce Stanislav Balík a upozornil na to, že neobsazené křeslo (Hamáček resort řídí jen provizorně) je ústavně problematické.

„Postup se zcela příčí článku 9 ústavy, podle kterého předpisy nejde vykládat tak, aby byly porušovány principy demokratického státu,“ konstatoval. „Jestliže je protiprávní stav navozen od samého počátku, nemohu odpovědět jinak, než že provizorium nemůže trvat ani den. Není možné, abychom si v rámci aplikace ústavy řekli, že podržíme protiprávní stav, byť na čtrnáct dní.“

Jasno do politických okolností (ne)obsazení Černínského paláce nakonec zčásti vnesl sám prezident ve čtvrtečním rozhovoru pro TV Barrandov: „Byl předběžný seznam, kde nebyl uveden žádný ministr zahraničí, a druhý, v podstatě dopis pana premiéra Babiše, kde mně navrhoval dva ministry zahraničí, nejprve Miroslava Pocheho a v případě, že když ho nepřijmu, tak navrhoval pana Jana Hamáčka.“

Hamáček: Hlasování o důvěře může proběhnout i bez Pocheho

„V zájmu toho, aby vznikla vláda a gordický uzel byl rozseknut, jsme akceptovali to, že řízením resortu zahraničí bude pověřen někdo jiný ze sociální demokracie,“ konstatuje nyní šéf ČSSD, současně ale trvá na tom, že stranickým kandidátem do čela diplomacie Poche zůstává. Zda bude o obsazení resortu jasno do jednání o důvěře vládě, není podle Hamáčka jasné – a podle všeho ani nezbytně nutné.

„Situace nenastala naší vinou a musíme jednat. Situaci budeme řešit, nicméně další ústavní proces to neblokuje a může proběhnout hlasování o důvěře a konečně vláda může začít pracovat. Nechtěli jsme prodlužovat období nejistoty,“ prohlásil.