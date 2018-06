Babiš předal diplomacii Hamáčkovi. Ohledně nejmenování Pocheho panovalo mlčení

Byl jen jeden seznam, tvrdí Babiš i Hamáček

Jan Hamáček pověřený vedením české diplomacie řekl, že resort přebírá ve stabilním stavu. „Současně se nebudu tvářit, že to je standardní situace. Vím, že to je angažmá dočasné a chci ujistit, že udělám všechno pro to, abychom velmi rychle našli řešení, abych tento resort mohl předat ministrovi zahraničních věcí nominovanému za sociální demokracii,“ podotkl.

Na ministra zahraničí byl podle Babiš i Hamáčka navržen Miroslav Poche (ČSSD). Prezident Zeman ho však nejmenoval a místo toho pověřil vedením resortu právě Hamáčka. Ani jeden z politiků to nedokázal vysvětlit. Zároveň oba popřeli, že by premiér doručil Hradu jiný návrh než ten, který obsahoval jméno Pocheho.

„Já jsem předal jediný seznam a to v pondělí. Potvrzení příjmu z Hradu mám v 9:10 ráno. Žádné dva seznamy nebyly. Byl jeden seznam,“ tvrdí Babiš. Na dotaz ČT, proč tedy Zeman místo Pocheho jmenoval Hamáčka, premiér neodpověděl. Podotkl pouze, že doufá, že Hamáček problém vyřeší.

„Také nevím o nějakém druhém seznamu. S panem premiérem jsem jednal hodně krát a výsledkem jednání byl jeden seznam. Já jsem viděl kopii dopisu, který odešel na Hrad a chci potvrdit, že to bylo tak, jak jsme potom prezentovali,“ uvedl Hamáček.